İlyas Öztürk: Akademi Oyuncularından Memnunuz

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Zaten kupa bizim için bitti. Burada bir iddiamız yoktu. Lige hazırlanıyoruz. Biz buraya akademiden 7 oyuncumuzu aldık. Onların performansından çok memnun kaldık. Boluspor'a da ligde başarılar dilerim" diye konuştu. - İSTANBUL