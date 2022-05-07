İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi

07.05.2022 20:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap vermesinin ardından sosyal medya yıkıldı. İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada Ali Koç'a "Fenerbahçe Başkanı" yerine "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili" demesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"İKTİDARA TOZ KONDURMAMASINI CAMİANIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…" dedi.

Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı ortalığı karıştırdı

FENERBAHÇE TARAFTARI KAZAN KALDIRDI

Bu açıklama karşısında sosyal medyada adeta kazan kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'u kendilerinin eleştirebileceğini ancak camia dışından gelecek herhangi bir olumsuzlukta başkanlarına sahip çıkacağını belirtti.

Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe taraftarı ayaklandı! Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yüksek divan kurulu toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"KİME NE ANLATIYORSUNUZ!"

" Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı ( Ekrem İmamoğlu ) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!

"KORKA KORKA TÜRK FUTBOLU BUGÜNLERE GELDİ"

Bir de utanmadan, o kitabında içende yazanları bilmiyordum, eminim sayın başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordu… Bize ağır hakaretler ifade eden kitabı hassasiyetsizliğini yapar. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü. Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum."

YORUMLAR
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Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe, Koç Ailesi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi - Son Dakika
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