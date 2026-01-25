İmren Alaçatıspor deplasmanda kaybetti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 17. haftasında mücadele eden İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Özderespor'a 2-0 mağlup oldu.
Ligin bitimine iki hafta kala oynanan karşılaşmada ev sahibi Özderespor, etkili oyunuyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk golü, 15. dakikada Özderesporlu futbolcu Çağrı Gürbüz'ün ayağından geldi. Bu golle birlikte ilk yarı, Özderespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya da kontrollü başlayan Özderespor, maçın skorunu belirleyen golü 50. dakikada Mustafa Gülmez ile buldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele Özderespor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, deplasmandan puansız ayrılmasına rağmen lig sıralamasında 23 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
İmren Alaçatıspor, ligin son maçında 1 Şubat Pazar günü yerel derbide Çeşme Belediyespor'u sahasında konuk edecek. Güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı maçta, İmren Alaçatıspor taraftarları ücretsiz biletlerini kulüp binasından kayıt yaptırarak temin edebilecek. Karşılaşmada seyirci sayısı bin kişiyle sınırlandırıldı. - İZMİR
