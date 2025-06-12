İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko\'nun yeni takımı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılan tecrübeli golcü Edin Dzeko, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya çok yakın.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Bologna ile Edin Dzeko arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
Son olarak Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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