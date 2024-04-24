İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcuları Okul Sporları Yarışmasında Başarılı Oldu - Son Dakika
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İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcuları Okul Sporları Yarışmasında Başarılı Oldu

İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcuları Okul Sporları Yarışmasında Başarılı Oldu

İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, Okul Sporları Spor Tırmanış Okullar Arası İl Birinciliği yarışmasında okullarını başarıyla temsil etti. Yarışmada çeşitli kategorilerde dereceler elde edildi.

24.04.2024 16:11  Güncelleme: 16:15
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İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, Okul Sporları Spor Tırmanış Okullar Arası İl Birinciliği yarışmasında ortay koydukları başarıyla okullarını kürsüye taşıdı.

Şehrin gelişimiyle birlikte nesillerin yetiştirilmesi adına da faaliyetlerini sürdüren İnegöl Belediyesi, Belediye Spor kulübü bünyesinde düzenlediği sportif çalışmalarla adından söz ettiriyor. İnegöl Belediye Spor Kulübü çatısı altında eğitim alan çocuklar, okullarını temsil ettikleri yarışmalarda da başarıdan başarıya koşuyor.

Bu çerçevede İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da düzenlenen müsabakalarda okullarını kürsüye taşıdı. Okul Sporları Spor Tırmanış Okullar Arası İl Birinciliği yarışması 18-19 Nisan 2024 tarihinde Gürsu Spor Fabrikası tırmanış duvarında gerçekleşti. İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcularının okullarını temsilen yarıştıkları müsabakada yıldız erkeklerde Gazipaşa Ortaokulu Bursa 1'incisi, küçük kızlarda Koç İlköğretim Okulu Bursa 1'incisi, küçük erkeklerde Bakyapı Hacı Ali Bakgör Okulu Bursa 1'incisi ve yıldız kızlarda ise yine Bakyapı Hacı Ali Bakgör Okulu Bursa 3'üncüsü olmayı başardı. Öte yandan, ferdi müsabakalarda da tüm kategorilerde kürsüler İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcularıyla doldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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