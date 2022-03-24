İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek

24.03.2022 10:54
İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek

İnegöl Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'den 1. Amatör kümeye kadar 4 ayrı ligde İnegöl'ü temsil eden 16 amatör spor kulübüne 2021-22 sezonunda 190 bin lira destek verdi.

İnegöl Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'den 1. Amatör kümeye kadar 4 ayrı ligde İnegöl'ü temsil eden 16 amatör spor kulübüne 2021-22 sezonunda 190 bin lira destek verdi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spora yönlenmesi adına önemli bir vazife üstlenen amatör spor kulüpleri, İnegöl'de binlercen gencin güvenli yuvası konumuna geldi. Burada hem spor yapıp hem de gençlere yarışmacı liglerde İnegöl'ü temsil etme fırsatı sunan amatör spor kulüplerine, İnegöl Belediyesi'nden dev destek geldi. 2021-22 sezonu için Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. Amatör Küme ve 2. Amatör Kümede mücadele eden 16 spor kulübüne toplamda 190 bin TL destek verildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Gayri resmi nüfusla birlikte yaklaşık 310 bin nüfusa sahibiz. Beraberinde bunun da 35 yaş altında diyebileceğimiz nüfus hemen hemen yarı yarıya. Öğrenci sayımız da 70 bin bandında. Burada tabi sporla iştigal eden kardeşlerimiz var. Onlara gerek devlet imkanları gerek belediye imkanları gerekse de spor kulüplerimizin özel gayretleriyle imkanlar oluşturuyoruz. Her yıl da bu imkanları arttırarak sunmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Tabi son 2021-22 yılları biraz daha durumun dışında pandemi süreciyle gerçekleşti. Spora da hayatın akışına da engel oldu. Ancak bugün artık önümüzü görebiliyoruz" dedi.

İnegöl'de 16 spor kulübü bulunduğunu hatırlatan Alper Taban, şöyle devam etti;

"Bu kulüplerde toplamda bin 363 faal sporcu var. Sizlerin bugüne kadar yaptığınız her türlü katkı ve destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Nihayetinde bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama bu işler için özveri koyuyorsunuz. Hem zamanınızı hem maddiyatınızı hem emeğinizi ayırarak genç arkadaşlarımızı kazanmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten takdire şayan bir yaklaşım. Bizler de bugün sizlere katkı ve destek olması adına burada bir dizi destekte bulunacağız."

Açıklama sonrası spor kulüplerinin başkanlarına destek çekleri takdim edildi. - BURSA

İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek
İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek
İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek - Son Dakika


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