İnegöl Belediyesi Okullar Arası Spor Festivali Başladı

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali bugün başladı. Bursa'nın geniş organizasyonlarından biri olan turnuva, voleybol branşıyla start aldı. Başlangıç vuruşunu Belediye Başkanı Alper Taban'ın yaptığı turnuvanın açılış müsabakasında Turgutalp Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi.
İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2016 yılında Başkanlık Kupası ismiyle düzenlendiği ve 2019 yılında "Okullar Arası Spor Festivali" ismini alan Bursa'nın geniş spor organizasyonu, bu yıl 7'nci kez gerçekleştiriliyor. İnegöl'de bulunan ortaokul ve liselerin yer aldığı organizasyon, İnegöl Belediyesi uhdesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenleniyor. 11 branşta 58 ayrı kategoride 900 müsabakanın oynanacağı turnuva, bugün start aldı.
5 Haziran'a kadar devam edecek turnuvanın açılışı voleybol branşıyla yapıldı. Bugün saat 11.00'da Belediye Spor Salonunda Turgutalp Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. Genç erkekler kategorisinde yapılan ilk müsabaka öncesi, turnuvanın başlangıç vuruşunu Belediye Başkanı Alper Taban yaptı. Müsabakayı İmam Hatip Lisesi 25-17 ve 25-20'lik setler sonucunda 2-0 kazandı.
Turnuvanın açılış müsabakasını Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ve meclis üyeleri ile AK Partili yöneticiler de izledi. Maç sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi uhdesinde İlçe Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz katkılarıyla düzenlenen Okullar Arası Spor Festivalimiz bugün büyük bir coşkuyla start aldı. Voleybol branşıyla başlayan turnuvanın ilk atışını yaparak öğrencilerimize başarılar diledik. 5 Haziran'a kadar 70 okulumuzdan 10 bine yakın öğrencinin katılımıyla 900 müsabaka oynanacak. 11 ayrı branşta öğrencilerimiz mücadele edecekler. Spor centilmenliktir, kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Bizi ortak bir hedefte toplayan güzel bir araçtır. Bu aracı güzel kullanalım inşallah. Mutlaka birileri şampiyon olacak, birileri dereceye girecek. Ama hoşgörü ve centilmenliği lütfen bırakmayalım. Ben tüm sporculara başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - BURSA
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