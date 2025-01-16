İnegöl Belediyespor, Lider Karacabey Belediyespor\'u Ağırlıyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 20. haftasında İnegöl Belediye spor Erkek Voleybol Takımı pazar günü lider Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

TVF 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve ligde oynanan 18 müsabaka sonucunda 5 galibiyet ile 19 puanla 9. sırada bulunan İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İnegöl'de lider Karacabey Belediyespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. 19 Ocak Pazar günü 13.00'da İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Antrenör Vural Kökçe nezaretinde hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertliler, zorlu müsabakada seyircisinin de desteği ile galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Başkan Taban'dan maça davet

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, ilçe halkını İnegöl'ün gençlerinden oluşan şehrin takımına destek vermeye davet etti. Başkan Taban, pazar günü Karacabey Belediyespor'u misafir edileceğini hatırlatarak, "İlçe halkımızı kapalı spor salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek" dedi. - BURSA