İnegöl Belediyespor, Lider Karacabey Belediyespor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İnegöl Belediyespor, Lider Karacabey Belediyespor'u Ağırlıyor

İnegöl Belediyespor, Lider Karacabey Belediyespor\'u Ağırlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 20. haftasında İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, lider Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Takım, 19 puanla 9. sırada yer alıyor ve seyirci desteğiyle galibiyet hedefliyor.

16.01.2025 17:15  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 20. haftasında İnegöl Belediye spor Erkek Voleybol Takımı pazar günü lider Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

TVF 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve ligde oynanan 18 müsabaka sonucunda 5 galibiyet ile 19 puanla 9. sırada bulunan İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İnegöl'de lider Karacabey Belediyespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. 19 Ocak Pazar günü 13.00'da İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Antrenör Vural Kökçe nezaretinde hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertliler, zorlu müsabakada seyircisinin de desteği ile galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Başkan Taban'dan maça davet

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, ilçe halkını İnegöl'ün gençlerinden oluşan şehrin takımına destek vermeye davet etti. Başkan Taban, pazar günü Karacabey Belediyespor'u misafir edileceğini hatırlatarak, "İlçe halkımızı kapalı spor salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, İnegöl Belediyespor, Karacabey, Etkinlik, İnegöl, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor, Lider Karacabey Belediyespor'u Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:40:45. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyespor, Lider Karacabey Belediyespor'u Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.