İnegöl'de okullar arası 'Kurtuluş Kupası' başladı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini "Okullar Arası Kurtuluş Kupası" ismiyle düzenlediği Bursa'nın en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olan turnuva, bugün start aldı. Başlangıç vuruşunu Belediye Başkanı Alper Taban'ın yaptığı voleybol müsabakası ile start alan turnuva kapsamında 8 brançta v 46 kategoride 2500 öğrenci mücadele edecek.

İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2016 yılında Başkanlık Kupası ismiyle düzenlendiği ve 2019 yılında "Okullar Arası Spor Festivali" ismini alan Bursa'nın en kapsamlı spor organizasyonu, 2020 yılında pandemi nedeniyle yarım kalmıştı. 2021 yılında da yine pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen organizasyon, bu yıl İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı nedeniyle "İnegöl Belediyesi Okullar Arası Kurtuluş Kupası" ismiyle yeniden düzenleniyor.

2 bin 500 öğrenci 8 branşta yarışacak

İlçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin yer aldığı organizasyon İnegöl Belediyesi uhdesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilirken, turnuva bu yıl temaslı branşlar haricinde; Voleybol, Masa Tenisi, Kros, Bocce, Dart, Spor Tırmanış, Oryantiring ve Okçuluk olmak üzere 8 ayrı branşta yapılacak. Pandemiden dolayı futbol, futsal ve basketbol gibi temaslı branşlar turnuvada yer almayacak. Ayrıca yine pandemiden dolayı tüm müsabakalar seyircisiz oynanacak. 8 branşta 46 ayrı kategoride gerçekleşecek dev organizasyonda, 2500'e yakın öğrenci müsabakalarda yarışacak.

Turnuvanın startı bugün İnegöl Belediye Spor Salonunda yapılan başlangıç vuruşu ile başladı. Düzenlenen mini açılış törenin selamlama konuşması yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru; "İnegöl Belediyesi uhdesinde İlçe Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz katkılarıyla düzenlenen Okullar Arası Kurtuluş Kupası müsabakasının başlangıç müsabakasındayız. 67 bin öğrencimize şehrimizde spor yapma imkanı sunan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Okullar Arası Spor Festivalini bu yıl Kurtuluş Kupası adıyla düzenliyoruz. 6 Eylül 2022 İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü. Bu vesileyle de 100. Yıl anısına Kurtuluş Kupası adını verdiğimiz bu organizasyonu icra etmiş olacağız. Destekçimiz olan Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, antrenör ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna oryantiring milli takımı da katıldı

Öte yandan, turnuva başlangıç törenine savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyip İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde şehrimizde konaklayan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı Antrenörü Thacenko Vasily ve sporcuları da katıldı. Konuşmasında konuklara da değinen Başkan Taban, "Aynı zamanda aramızda Ukrayna'dan misafirlerimiz de var. Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı Antrenörü Thacenko Vasily ve sporcuları aramızda. Kendileri geçtiğimiz gün şehrimize geldi. Ukrayna'da yaşanan savaş durumundan dolayı onları İnegöl'de misafir ediyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. İnşallah süreç normalleşene kadar burada bizim misafirimiz olacaklar" açıklamalarında bulundu.

"SPOR CENTİLMENLİKTİR, KARDEŞLİKTİR"

Başkan Alper Taban, sporun centilmenlik olduğuna da vurgu yaparak "Spor centilmenliktir, kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Bizi ortak bir hedefte toplayan güzel bir araçtır. Bu aracı güzel kullanalım inşallah. Mutlaka birileri şampiyon olacak, birileri dereceye girecek. Ama hoşgörü ve centilmenliği lütfen bırakmayalım. Ben tüm sporculara başarılar ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası kupanın açılış maçının başlangıç vuruşunu da Belediye Başkanı Alper Taban gerçekleştirdi. Spor Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi voleybol müsabakası ile başlayan turnuva, 27 Mayıs tarihinde sona erecek. - BURSA