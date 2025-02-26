İnegöl'e Yeni Yüzme Havuzu Müjdesi - Son Dakika
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İnegöl'e Yeni Yüzme Havuzu Müjdesi

İnegöl\'e Yeni Yüzme Havuzu Müjdesi

İnegöl Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı iş birliği kapsamında, İnegöl'e yeni bir yüzme havuzu kazandırılması için protokol imzalandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, havuzun şehre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

26.02.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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İnegöl Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde İnegöl'e yeni bir havuz kazandırılması için protokol imzalandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehre yeni bir yüzme havuzu kazandırılacağının müjdesini verdi. Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde yapılacak havuz için Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile protokol imzalandı. Havuz müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Taban, "İnegöl'ümüze yeni bir havuz daha kazandırıyoruz. Protokolümüzü imzaladık. Emeği geçen; Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a, Milletvekilimiz Ayhan Salman'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'e, İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

İnegöl'de yapılması planlanan yeni havuz için protokol imza töreni Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirildi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban arasında imzalanan protokol sonrası konuşan Başkan Taban, "Şehrimize daha fazla tesis kazandırmak için hem belediyemizin imkanları hem de Bakanlıklarımızın imkanlarını kullanmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda daha önce de söz verdiğimiz gibi yeni bir havuzu daha İnegöl'e kazandıracak imzalarımızı attık. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İnegöl'e Yeni Yüzme Havuzu Müjdesi - Son Dakika

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