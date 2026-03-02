İnegöl Kafkasspor - Polatlı 1926: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
İnegöl Kafkasspor - Polatlı 1926: 0-0 Beraberlik

İnegöl Kafkasspor - Polatlı 1926: 0-0 Beraberlik
02.03.2026 00:59
İnegöl Kafkasspor, Polatlı 1926 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Ahmet Oğuz Yılmaz

İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik, Muhammed Arif Akbaş, Onur Toroman (Dk. 65 Yusuf Aydın) Metin Esmer (Dk. 65 Ali Arslan) Onur Akdoğan (Dk. 83 Batu Boğa) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç (Dk. 83 Ömer Yılmaz) Mert Polat Keklik (Dk. 46 Kürşat Babamoğlu)

POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ: Muhammed Halit Birçerpanlı, Emirhan Tak, Murat Sipahioğlu, Yunus Emre Çakır, Ertuğrul Kıraç, Yağız Yolcu, Enishan Ceylan (Dk. 71 Efe Özdemir) Ömer Çiçek (Dk. 90+7 Ahmet Çarktan) Cevatcan Ekinci (Dk. 72 Burak Efe Yaz) Görkem Can Güner, Hacı Ömer Doğru (Dk. 84 Abdüssamet Yılmaz)

SARI KARTLAR: Mert Polat Keklik, Onur Akdoğan (Kafkasspor) Murat Sipahioğlu, Enishan Ceylan, Muhammed Halit Birçerpanlı (Polatlı)

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden İnegöl Kafkasspor, sahasında ağırladığı Polatlı 1926 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: DHA

İnegöl Kafkasspor - Polatlı 1926: 0-0 Beraberlik

İnegöl Kafkasspor - Polatlı 1926: 0-0 Beraberlik
