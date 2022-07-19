İnegölspor, Bursaspor'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İnegölspor, Bursaspor'u ziyaret etti

19.07.2022 23:20
İnegölspor, Bursaspor'u ziyaret etti

Bursaspor Kulübü'nün bugünkü ziyaretçisi İnegölspor oldu.

Bursaspor Kulübü'nün bugünkü ziyaretçisi İnegölspor oldu. Her iki takım yöneticileri de birbirlerine yeni sezonda başarılar diledi.

TFF 2. Lig ekibi İnegölspor, bu ligin yeni ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete Bursaspor Kulübü adına Başkan Ömer Furkan Banaz, 2. Başkan Sinan Topuk, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin, Onur Özen, İnegölspor adına ise kulüp başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri; Ali Şahin, Volkan Kardaş, Nuhi Solak, Enes Özer, Cavit Ünalan ve kulüp müdürü Yavuz Memiş katıldı. Ziyaretin sonunda İnegölspor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu, Ömer Furkan Banaz'a İnegölspor forması takdim ederek yeni sezonda başarılar diledi. - BURSA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... 1461 Trabzon FK, Galatasaray'dan 2 oyuncu transfer etti Son dakika haberleri... 1461 Trabzon FK, Galatasaray'dan 2 oyuncu transfer etti Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegölspor, Bursaspor'u ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 23:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: İnegölspor, Bursaspor'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement