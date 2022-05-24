İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan - Son Dakika
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İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan

24.05.2022 11:01
İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'un yapılan olağan kongresinde mevcut başkan Kani Ademoğlu güven tazeledi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'un yapılan olağan kongresinde mevcut başkan Kani Ademoğlu güven tazeledi. İnegölspor'un 2021-2022 sezonunda 2 Milyon 645 bin TL borcu olduğu açıklandı açıklanırken borç önümüzdeki sezona devredildi.

Beşinci Mevsim Kongre Salonunda gerçekleşen kongreye tek liste ile gidildi. Yapılan açık oylamalı seçimde Başkanlığa yeniden Kani Ademoğlu getirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongrede konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "10 Ağustos 2020 tarihinde devraldığımız, pandeminin gölgesinde sıkıntılar ile başladığımız ve son zamanlardaki ekonomik çalkantılar ile sonuna getirdiğimiz bu kutsal görevimizi her zaman layıkıyla yapmaya özen gösterdik, alnımızın akı ile bugünlere getirdik, hiç kimseyi incitmedik, kırmadık, verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmeye çalıştık" dedi.

"GEÇMİŞTEN ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER İLE DAHA TECRÜBELİ BİR ŞEKİLDE GÖREVİ SÜRDÜRECEĞİZ"İnegölspor'un 2021-2022 sezonunda 2 Milyon 645 bin TL borcu olduğu açıklandı açıklanırken borç önümüzdeki sezona devredildi. Mali disiplini sağlayarak görevi sürdürdüklerini vurgulayan Kani ademoğlu "Sportif olarak çok başarılı olamasak da kulübümüzün geleceği için önemli olan mali disiplini sağlayarak ikinci yılımıza girdik. İkinci yılımızda kurmuş olduğumuz daha güçlü kadro ile ligin son haftalarına kadar Play-Off potasını kovaladık. Gönül isterdik bugün takımımız Play-Off müsabakalarını oynuyor olsun ama maalesef olmadı" açıklamasında bulundu.Görevi daha tecrübeli bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Ademoğlu "Bu görev gerçekten çok önemli ve değerli olduğu kadar zor ve meşakkatli bir görevdir. Yeri geldi işimizden, yeri geldi ailemizden uzak kaldık, bazen maddi anlamda bazen de manevi anlamda yorulduk ve yıprandık ama hiçbir zaman yılmadık ve usanmadık. Özellikle ev sahipliği yaptığımız maçlarda gelen takımları, yöneticileri, misafirleri şehrimize ve camiamıza yakışır şekilde ağırladık, kulübümüzün saygınlığını yükselttik ve dolayısıyla da gittiğimiz deplasmanlarda aynı saygı ve misafirliği gördük. Bugün bu kutsal göreve yeniden talip oluyoruz ve siz değerli kongre üyelerimizin desteği ile 2 yıl boyunca geçmişten çıkardığımız dersler ile daha tecrübeli bir şekilde görevi sürdüreceğiz" şeklinde konuştuKANİ ADEMOĞLU'NUN LİSTESİKani Ademoğlu başkanlığındaki yönetime Abdurrahman Maksutlar, Ahmet Bayhan, Ali Ezim, Ali Şahin, Aziz Bolat, Aziz Sezikli, Bekir Ergün, Burak Gönül, Burhan Serbest, Cavit Ünalan, Cihan Bozacılar, Cüneyt Öztürk, Enes Özer, Hüseyin Tuna, İbrahim Işıkoğlu, Korhan Kaynakçı, Mehmet Özdamar, Mevlüt Karatay, Mustafa Arıcı, Mustafa Şeşka, Nuhi Solak, Ozan Can, Rıdvan Kocaağa, Sedat Esadi, Serkan Bak, Serkan Deyirmenci, Sinan Taylan, Tufan Tutum, Turgut Başdinç, Volkan Kardaş seçildi.


İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan
İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan
İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan
İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan
İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İnegölspor'da Kani Ademoğlu yeniden başkan - Son Dakika


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