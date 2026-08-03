İnegölspor, Harun Tekin ile Anlaştı - Son Dakika
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İnegölspor, Harun Tekin ile Anlaştı

İnegölspor, Harun Tekin ile Anlaştı
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İnegölspor, tecrübeli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takıma katkı bekleniyor.

İnegölspor, kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

İnegölspor, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, kaleci bölgesine önemli bir takviye yaptı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile deneyimli kaleci Harun Tekin bir araya geldi. Gerçekleştirilen törenin ardından Tekin, kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Alican Yavaş: "Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yavaş, "Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

Harun Tekin: "İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım"

Harun Tekin ise İnegölspor formasını giyecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Harun Tekin, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegölspor, Harun Tekin ile Anlaştı - Son Dakika

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