İnegölspor, Harun Tekin ile Anlaştı - Son Dakika
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İnegölspor, Harun Tekin ile Anlaştı

İnegölspor, Harun Tekin ile Anlaştı
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İnegölspor, milli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde heyecan vurgulandı.

İNEGÖLSPOR, kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giyen milli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren İnegölspor, kaleci bölgesine önemli bir takviye yaptı. Bir dönem Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor'da forma giyen milli kaleci Harun Tekin'le anlaşma sağlayan İnegölspor, kulüp binasında imza töreni düzenledi. Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile Harun Tekin'in bulunduğu törende deneyimli kaleci kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" diye konuştu.

'İNEGÖLSPOR'U HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM'

İnegölspor formasını giyecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Harun Tekin ise, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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