İnegölspor, Karaköprü Belediyespor\'u 2-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig'in 15. haftasında İnegölspor sahasında Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Batuhan Sarıgül
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Ali Mert Aydın dk. 90+5), İsmail Zehir, Hasan Alp Altınoluk (Uğur Utlu dk. 83), Yusuf Tursun (Batuhan Günaldı dk. 72), Fatih Aktay (Ahmet Hakan Şahin dk. 90+5), İsmail Kayalı (Bilal Gündoğdu dk. 72), Sadık Arda Yılmaztürk
Karaköprü Belediyespor: Deniz Aydın, Mahmuthan Samet Acar, Şiyar Kepir, Mustafa Berk Özköroğlu, İbrahim Halil Talay (Furkan Polat dk. 46), Gökhan Kurumuş, İbrahim Halil Öner, Halil Köçer (Aziz Eren Balaban dk. 77), Mert Caymaz (Mustafa Aydoğdu dk. 85), Muhammet Yılmaz (Eray Sürül dk. 75), Berkan Aksoy
Goller: Mustafa Emre Can (dk. 52), İbrahim Can Köse (dk. 80 pen.) (İnegölspor), Halil İbrahim Talay (dk. 62) (Karaköprü Belediyespor)
Sarı kartlar: Yusuf Tursun, Bilal Gündoğdu, Recep Efe Koçak, İbrahim Can Köse, Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor) İbrahim Halil Talay, Deniz Aydın, Şiyar Kepir (Karaköprü Belediyspor) - BURSA
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