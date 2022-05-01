İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3 - Son Dakika
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İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3

01.05.2022 20:25
İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3

STAT: İnegölHAKEMLER: Batuhan Gültek, Mehmet Sıraç Akpınar, Burak Sami ŞadİNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, İbrahim Sürgülü, Emir Özsoy (Dk.61 Fatih Cerlek), Furkan Özyapı, Bünyamin Yavaşoğlu(Dk.46 Serkan Sözmen), Yunus Emre Duyan, Kadir Salih (Dk.72 Bahadır Taşdelen), Aykut Uluç (Dk.

STAT: İnegöl

HAKEMLER:   Batuhan Gültek, Mehmet Sıraç Akpınar, Burak Sami ŞadİNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, İbrahim Sürgülü, Emir Özsoy (Dk.61 Fatih Cerlek), Furkan Özyapı, Bünyamin Yavaşoğlu(Dk.46 Serkan Sözmen), Yunus Emre Duyan, Kadir Salih (Dk.72 Bahadır Taşdelen), Aykut Uluç (Dk.72 Yılmaz Can Taşkıran), Ersel Aslıyüksek (Dk.29 Gülhan Üreyen), Yusuf ÖzdemirSİLAHTAROĞLU VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Onur Tekin, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır, Fatih Somuncu, Ogün Özçiçek (Dk.66 Oktay Aydın), Emrah Tacir (Dk.66 Kubilay Akyüz), Mehmet Özdıraz (Dk.88 Uğur Can), Hamza Küçükköylü (Dk.90 Mete Yıldız)GOLLER: Dk.35 İbrahim Sürgülü, Dk.53 Serhat Emirler (İnegölspor)  - Dk.24 Hamza Küçükköylü, Dk.58-71(Penaltı) Mehmet Özdıraz (Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü)SARI KARTLAR: Dk.61 Aykut Uluç, Dk.71 İbrahim Sürgülü (İnegölspor) - Dk.54 Fatih Somuncu, Dk.84 Oktay Aydın, Dk.90 Barış Gök (Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.24'üncü dakikada gelişen Van atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Hamza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.35'inci dakikada İnegölspor'un kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Furkan'ın ortasına iyi yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.53'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Serkan'ın ceza sahasına ortasına yükselen Serhat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.58'inci dakika gelişen Van atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.71'inci dakikada İnegölspor'lu İbrahim'in elle müdahalesi sonucu mücadelenin hakemi Batuhan Gültek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet'in vuruşunda kaleci Sercan meşin yuvarlağ oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Mehmet'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3
İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3
İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3
İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3
İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Van Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa bilendi Van Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa bilendi

İbrahim Sürgülü, İnegölspor, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3 - Son Dakika
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