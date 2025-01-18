İnegölspor ve Altınordu Berabere Kaldı - Son Dakika
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İnegölspor ve Altınordu Berabere Kaldı

İnegölspor ve Altınordu Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, Altınordu ile 18. haftada golsüz berabere sonuçlandı.

18.01.2025 22:29
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında İnegölspor sahasında karşılaştığı Altınordu ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Büyükyılmaz, Mehmet Sonay

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (Mustafa Mete Tetik dk. 58), Ali Mert Aydın (Bilal Gündoğdu dk. 72), İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun (Recep Efe Koçak dk. 83), Fatih Aktay (Hasan Alp Altınoluk dk. 83), Sadık Arda Yılmaztürk (Alpay Koçaklı dk. 72)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Mete Yıldız (Ali Çırak dk. 70), Eren Tokat, Bahattin Karahan (Koray Dağ dk. 18, Emre Sabri Aydınel dk. 69), Hüseyin Bulut (Mustafa Duru dk. 88), Keni Var Uzun, Uğur Çetinkaya (Furkan Yöntem dk. 69), Yusuf Şahin Örnek, Emir Can Gencel, Sami Satılmış, Burak Gültekin

Sarı kartlar: Sadık Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay (İnegölspor) Sami Satılmış, Burak Gültekin (Altınordu) - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İnegölspor ve Altınordu Berabere Kaldı - Son Dakika

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