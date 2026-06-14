Infantino, Türkiye-Avustralya Maçını İzledi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye- Avustralya karşılaşmasını stadyumda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino da müsabakayı stadyumdan izledi. Başkan Infantino, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti. - VANCOUVER