İnfo Yatırım Karşıyaka ve Papara Göztepe Derbisinde Kıyasıya Mücadele

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren İnfo Yatırım Karşıyaka ile Papara Göztepe yarın derbi mücadelesinde karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. Sınırlı sayıda öğrenci bileti ise ücretsiz verilecek. Göztepe taraftarı salona alınmayacak. Grupta 7'de 7 yapan iki takımdan Göztepe set kaybetmeden 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Karşıyaka ise 19 puanla 2'nci sırada yer alıyor.