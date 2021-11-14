Gaziantep Basketbol: 70-89

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Batuhan Söylemezoğlu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-70 mağlup etti.ING Basketbol Süper Ligi 8'inci haftasında TOFAŞ, evinde Gaziantep Basketbol'u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Berk Uğurlu, Pako Cruz, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Pako Cruz'un üçlüğüyle buldu. Rakibin 9-0'lık serisine Tomislav Zubcic'in orta mesafeli basketiyle son veren Bursa temsilcisi, televizyon molasına 5-9 geride girdi. Mola dönüşü 7. dakikaya girerken fark 8'e çıktı: 7-15. Moladan Pako Cruz'un basketiyle dönen ev sahibi takım, ilk çeyreği 9-22 geride kapattı.İkinci periyodun başında Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla farkı eritmeye çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12. dakikayı 17-26 geride geçti. Pako Cruz'un basketleri sonrası Tomislav Zubcic'in elinden 2 üçlük bulan Mavi Yeşilli takım, Jeremy Simmons'ın alley-oop smacıyla 16. dakikada farkı 4'e çekti: 29-33. Pako Cruz'un üçlüğü skoru 34-36'ya getirirken, devre 36-43 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken, 24. dakikada fark yeniden çift hanelere (39-49) çıktı. Son çeyreğe 48-66 geride giren TOFAŞ, dördüncü periyodun başında rakibin sayılarına Tomislav Zubcic ile karşılık verse de son 8 dakikaya 52-70 Gaziantep Basketbol üstünlüğüyle girildi. Bitime 3.55 kala konuk ekip farkı 21'e (57-78) çıkartırken, TOFAŞ; Tomislav Zubcic ve Berk Uğurlu'nun basketleriyle bitime 1.40 kala 16'ya (66-82) çekse de parkeden 70-89 mağlup ayrıldıGaziantep Basketbol karşısında TOFAŞ'ta Tomislav Zubcic 24 sayı; Pako Cruz 12 sayı; Muhsin Yaşar 10 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 9'uncu haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Semt77 Yalova Basketbol ile karşı karşıya gelecek. 90'ıncı Yıl Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.15'te başlayacak.