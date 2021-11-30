Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 9. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi 'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 91-69 mağlup etti.

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