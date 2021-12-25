Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu
Anadolu Efes: Larkin 8, Buğrahan Tuncer 7, Singleton 10, Bryant 12, Petrusev 12, Beaubois 22, Dunston 7, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 5
Gaziantep Basketbol: Peterson 28, İsmail Cem Ulusoy, Luther 8, Kaba 20, Leon Harun Apaydın 3, Doyle 32, Koray Çekici, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin 2
1. Periyot: 26-22
Devre: 45-44
3. Periyot: 67-62
Beş faulle çıkanlar: 37.49 Bryant (Anadolu Efes)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-83 mağlup etti.
Gaziantep Basketbol bu sezon ligde 9. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor