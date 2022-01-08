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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

08.01.2022 20:17
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali KöseoğluPınar Karşıyaka: Taylor 17, Yunus Sonsırma 11, Colson 27, Burak Can Yıldızlı 6, Tyus 7, Mahir Ağva 2, Blackmon 10, Berkan Durmaz 2, Can Korkmaz 9, Ali Efe BarışAliağa Petkimspor: Armand...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Yunus Sonsırma 11, Colson 27, Burak Can Yıldızlı 6, Tyus 7, Mahir Ağva 2, Blackmon 10, Berkan Durmaz 2, Can Korkmaz 9, Ali Efe Barış

Aliağa Petkimspor: Armand 17, Wright-Foreman 12, Sinan Sağlam, Aldrdige 2, Thomas 9, Hamilton 32, Eray Akyüz, Ömer Yasir Küçük, Erol Can Çinko 5, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı, Murat Kozan 2

1. periyot: 16-24

Devre: 39-43

3. periyot: 66-59

5 faulle çıkan: 34.40 Wright-Foreman (Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi 16. haftasında iki İzmir takımının mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 91-79 yendi.

İlk 3 dakikayı Tyus ve Colson'ın basketleriyle 7-4 önde geçen rakibi karşısında Wright-Foreman ve Thomas'la 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor periyodun bitimine 4 dakika kala 8 sayılık farka ulaştı: 15-7. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan konuk ekip periyodu 24-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka'nın 27-24 üstünlük kurduğu periyodun son 2 dakikasına 37-37 eşitlikle girildi. Aliağa Petkimspor, Armand'ın sayılarıyla soyunma odasına 43-39 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Armand'ın 3 sayılık basketiyle 49-44 üstünlük kuran rakibi karşısında Colson ve Yunus Sonsırma ile 10-0'lık seri elde eden Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 54-49 önde girdi. Ev sahibi ekip periyodu da 66-59 galip tamamladı.

Son periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, rakibini 91-79 mağlup etti.

Aliağa Petkimspor'da başantrenörlük görevine getirilen Burak Gören, takımının başında ilk maçına çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Alper Altuğ Köselerli, Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Özorhon, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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