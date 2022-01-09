Bahçeşehir Koleji: 82-69

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Yiğit GönültaşBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi 18, Whitehead 18, Egehan Arna 17, Lawson 7, Furkan Haltalı 8, Ercan Osmani 11, Mehmet Yağmur 3, Reaves, Oğuzhan GöktepeBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Langston 3, Jamar 20, Erkan Yılmaz, Sam 1, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 19, Jones 11, Muhammed Baygül 9, Soloman 21. PERİYOT: 20-11DEVRE: 39-343. PERİYOT: 63-52ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji'i 82-69 yendi.
Kaynak: DHA
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