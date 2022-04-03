ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

03.04.2022 22:07
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem TetikBahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir GökalpAnadolu Efes: Buğrahan Tuncer 15, Simon...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir Gökalp

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 15, Simon 16, Bryant 7, Moerman 9, Pleiss 22, Anderson 10, Larkin 8, Erten Gazi 3, Akif Egemen Güven 7, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2

1. Periyot: 18-19

Devre: 42-54

3. Periyot: 57-74

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 102-83 yendi.

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Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş, Solomon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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