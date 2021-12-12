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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84 - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84

12.12.2021 18:50
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 12. hafta karşılamasında Gaziantep Basket, uzatmada Aliağa Petkimspor'u evinde 80-84'lük skorla mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 12. hafta karşılamasında Gaziantep Basket, uzatmada Aliağa Petkimspor'u evinde 80-84'lük skorla mağlup etti. Gaziantep Lig'de 8 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 11. kez yenildi.

Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Can Mavisi xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam xx 10, Sean Armand xxx 18, Justin Jamel Wrıght Foreman xxx 15, Malcolm Iseıah Thomas xxx 11, Gary Browne Ramirez xxx 20, Erok Cam Çinko xx 6, Nusret Yıldırım x, Hakan Sayılı x, Peyton James Aldrıdge x

Antrenör: Can Sevim

Gaziantep Basket: Quentin Level Peterson xxx 17, İsmail Cem Ulusoy x, Orhan Ayfın Hacıyeva xx 5, Ryan Satamayan Luther xxx 19, Leon Harun Apaydın xx 5, Jarmar Otis Gulley xxx 29, Dusan Cantekin x, Alpha Kaba

Antrenör: Tutku Açık

1. Periyot: 12-23 (Gaziantep Basket lehine)

Devre: 35–41 (Gaziantep Basket lehine)

3. Periyot: 55–54 (Petkimspor lehine) - İZMİR

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84

Basketbol Süper Ligi, Aliağa Belediyesi, Fatih Arslanoğlu, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 Gaziantep Basket: 84 - Son Dakika
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