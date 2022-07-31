Aliağa Petkimspor, Tai Webster'ı transfer etti

27 yaşındaki oyuncu Türkiye 'de daha önce Galatasaray 'da forma giymişti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada "Ailemize hoş geldin Tai Webster. Geçtiğimiz sezon Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas formasıyla Euroleague'de mücadele eden Tai Webster, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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