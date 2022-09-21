Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
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Basketbol: Frutti Extra Cup

21.09.2022 15:36
Basketbol: Frutti Extra Cup

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor'u 63-59 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor'u 63-59 mağlup etti.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Aliağa Petkim ile Türk Telekom Spor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk çeyreği 14-9 önde kapatan Ali Ağa Petkim, ikinci periyotta da bu oyunu sürdürdü ve soyunma odasına 24-16 üstün gitti.

Türk Telekom Spor, üçüncü çeyrekte toparlanarak final periyotuna farkı 4'e indirip (50-46) girse de parkeden Aliağa Petkim 63-59 galip ayrıldı.

Günün ikinci karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom, ING Bank, Petkim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika

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