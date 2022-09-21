Basketbol: Frutti Extra Cup

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Aliağa Petkim ile Türk Telekom Spor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk çeyreği 14-9 önde kapatan Ali Ağa Petkim, ikinci periyotta da bu oyunu sürdürdü ve soyunma odasına 24-16 üstün gitti.

Kaynak: AA

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