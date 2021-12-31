ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
2 Ocak Pazar:
13.00 Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkim (Akatlar Spor Kompleksi)
13.00 Tofaş-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Tofaş)
13.00 Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Galatasaray Nef- Türk Telekom (Sinan Erdem)
3 Ocak Pazartesi:
20.15 Semt77 Yalovaspor- Anadolu Efes (Yalova)
Kaynak: AA
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