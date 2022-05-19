Frutti Extra Bursaspor: 93-81

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ziya Özorhon

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisi 3'üncü maçında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko yarı finalde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.

- İstanbul