Frutti Extra Bursaspor: 93-81

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ziya ÖzorhonFENERBAHÇE: Metecan Birsen 11, İsmet Akpınar 5, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberoviç 13, Booker 7, Nando de Colo 9, Pierria Henry 9, Guduric 11, Vesely 16, Ahmet Duverioğlu 2FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Holland 15, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 20, Andrews 8, Dudzinski 10, Needham 12, Metin Türen 7, Hayes 91'İNCİ PERİYOT: 21-24DEVRE: 50-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisi 3'üncü maçında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko yarı finalde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.
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