Şampiyon Fenerbahçe Beko - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon Fenerbahçe Beko

13.06.2022 22:29

- Şampiyon Fenerbahçe Beko Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

- Şampiyon Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı

İSTANBUL - ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 92-80 mağlup etti. İyi mücadele ettiği maçta deplasmanda 12 sayı farkla yenerek, final serisinde durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertliler 4 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa uzandı.

Fenerbahçe, deplasmanda kupaya uzandı

Ülker Sports Arena'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 85-76 yenerken, ikinci karşılaşmayı da 93-78 kazandı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 11 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü maçında A. Efes 103-92'lik skorla galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü maçına da lacivert-beyazlılar ev sahipliği yaparken, parkeden galip ayrılan Fenerbahçe kupaya uzanan taraf oldu.

Şampiyon Fenerbahçe Beko
Şampiyon Fenerbahçe Beko
Şampiyon Fenerbahçe Beko
Şampiyon Fenerbahçe Beko
Şampiyon Fenerbahçe Beko

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Fenerbahçe Beko - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyon Fenerbahçe Beko - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement