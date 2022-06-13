- Şampiyon Fenerbahçe Beko

Ülker Sports Arena'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 85-76 yenerken, ikinci karşılaşmayı da 93-78 kazandı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 11 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü maçında A. Efes 103-92'lik skorla galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü maçına da lacivert-beyazlılar ev sahipliği yaparken, parkeden galip ayrılan Fenerbahçe kupaya uzanan taraf oldu.

Kaynak: İHA

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