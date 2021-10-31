İngiltere Championship ekibi Hull City, kulübün devredilmesine ilişkin artan söylentileri resmi açıklama ile doğruladı. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı belirtildi.
Allam ailesinin sahibi olduğu Hull City'nin, kulübü Acun Ilıcalı'ya satması bekleniyor. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlint net, Premier Lig'e yükselme halinde 20 milyon sterlin ödeyeceği konuşuluyor.
Kulübün devrine ilişkin prosedürlerin de kasım ayı sonuna kadar tamamlanma ihtimali yüksek görülüyor.
Son Dakika › Spor › İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar - Son Dakika Spor