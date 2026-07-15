İngiltere- Arjantin Yarı Final Heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşacak İngiltere'de defans oyuncusu Marc Guehi, iki büyük futbol ülkesinin heyecan verici bir maça imza atacağını söyledi.

Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, takım olarak iyi iş çıkardıklarını belirtti.

Son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Jude Bellingham hakkında konuşan Guehi, "Jude'un özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem Real Madrid hem de İngiltere gibi takımlarda oynayıp kalitesini göstermemek mümkün değildi. Zaten bunu bu turnuvada da ortaya koydu. Ayrıca kendisi harika bir insan ve takımımız için gerçek bir lider. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in takıma katkısının çok etkili olduğunun altını çizen Guehi, "Bizimle olduğu için çok mutluyuz. Saha içi ve dışında getirdiği enerjiyle takıma çok şey kattı. Birliktelik, inanç ve oyunumuza güven duymamızı sağladı. Herkesin desteğini kazandı, onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

Guehi, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin harika bir oyuncu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Messi'yi durdurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ama sadece o değil, takımda başka çok iyi oyuncular da var. Önemli olan kendimize odaklanmak ve kendi oyun planımızı uygulamak. İki büyük futbol ülkesi arasında oynanacak heyecan verici bir maç olacak. İki ülkenin de harika bir tarihi var. Böyle büyük bir maçta, böyle büyük bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok heyecanlıyız. Her oyuncu için çok anlamlı olacak. Maçın anahtarı gol atmak ve gol yememektir. Kim bunu başarırsa maçı kazanacaktır."