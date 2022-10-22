Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üst üste 2 galibiyetini aldı

Rotherham United ile Hull City, İngiltere Championship'in 17. haftasında AESSEAL New York Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4-2 kazandı.
Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Greaves, 52. dakikada Christie, 59. dakikada Longman ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Rotherham'ın golleri ise Barlaser ve Kelly attı. Mücadeleyi 4-2 kazanan Hull City üst üste 2. galibiyetini aldı.
Hull City bu galibiyetle birlikte üst üste ikinci kez kazanarak 20 puana yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaştı.
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