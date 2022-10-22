Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üst üste 2 galibiyetini aldı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üst üste 2 galibiyetini aldı

22.10.2022 19:58

Acun Ilıcalı'nın Hull City, İngiltere Championship'in 17. haftasında konuk olduğu Rotherham United'ı 4-2 mağlup ederek üst üste 2 galibiyetini elde etti ve küme düşme potasından uzaklaştı.

Rotherham United ile Hull City, İngiltere Championship'in 17. haftasında AESSEAL New York Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4-2 kazandı.

OZAN TUFAN BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Greaves, 52. dakikada Christie, 59. dakikada Longman ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Rotherham'ın golleri ise Barlaser ve Kelly attı. Mücadeleyi 4-2 kazanan Hull City üst üste 2. galibiyetini aldı.

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KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTILAR

Hull City bu galibiyetle birlikte üst üste ikinci kez kazanarak 20 puana yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaştı.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üst üste 2 galibiyetini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üst üste 2 galibiyetini aldı - Son Dakika
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