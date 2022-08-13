Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

13.08.2022 19:33

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Championship'in 3. haftasında konuk ettiği Norwich City'yi 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hull City'nin gollerini eski Denizlisporlu Oscar Estupinan kaydetti.

Hull City ile Norwich City, İngiltere Championship'in 3. haftasında MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip liderliğe yükseldi.

ESTUPINAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 62. dakikalarda Oscar Estupinan attı. Norwich'in tek golü 72. dakikada Marcelona Nunez'den geldi. Hull City'de Ozan Tufan, Allahyar ve Benjamin Tetteh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan 80, Tetteh 63, Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı.

LİDERLİĞE OTURDULAR

Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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