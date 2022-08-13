Hull City ile Norwich City, İngiltere Championship'in 3. haftasında MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip liderliğe yükseldi.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 62. dakikalarda Oscar Estupinan attı. Norwich'in tek golü 72. dakikada Marcelona Nunez'den geldi. Hull City'de Ozan Tufan, Allahyar ve Benjamin Tetteh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan 80, Tetteh 63, Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Son Dakika › Spor › Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika