Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te sezon başındaki gibi yeniden etkisini hissettirmeye başladı. 5 maçtır yenilmeyen, 2 haftadır kazanan Hull City, play-off ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Hull City, ligde 16. sıraya yükseldi.

ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET

Deplasmanda Wigan'ı 4-1'lik skorla mağlup eden Hull City'de Greaves, Estupinan ve Taylor Smith'in attığı 2 gol galibiyeti getirdi. Hull City geçen hafta ise Birmingham'ı deplasmanda 1-0'lık skorla yenmişti.

ATEŞ HATTINDAN ÇIKTILAR

33 puanla 16. sıraya yükselen Hull City, 2 hafta önce 26 puanla ateş hattında bulunuyordu. Acun Ilıcalı'nın takımı bu galibiyetle yeniden orta sıralara giriş yaptı.