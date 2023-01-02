Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife

02.01.2023 20:50

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Wigan'ı 4-1'lik skorla yendi. Hull City, ligde peş peşe ikinci galibiyetini aldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te sezon başındaki gibi yeniden etkisini hissettirmeye başladı. 5 maçtır yenilmeyen, 2 haftadır kazanan Hull City, play-off ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Hull City, ligde 16. sıraya yükseldi.

Acun Ilıcalı'nın takımı seriye bağladı! Hull City'den farklı galibiyet

ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET

Deplasmanda Wigan'ı 4-1'lik skorla mağlup eden Hull City'de Greaves, Estupinan ve Taylor Smith'in attığı 2 gol galibiyeti getirdi. Hull City geçen hafta ise Birmingham'ı deplasmanda 1-0'lık skorla yenmişti.

ATEŞ HATTINDAN ÇIKTILAR

33 puanla 16. sıraya yükselen Hull City, 2 hafta önce 26 puanla ateş hattında bulunuyordu. Acun Ilıcalı'nın takımı bu galibiyetle yeniden orta sıralara giriş yaptı.

YORUMLAR
500
Survivor'ın 2023 kadrosu netleşti! İşte yayınlanan fragman ve tüm yarışmacılar Survivor'ın 2023 kadrosu netleşti! İşte yayınlanan fragman ve tüm yarışmacılar Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife - Son Dakika


Son Dakika
20:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Barzani'nin kanalına kürtçe röportaj: Projelerinin arasında özerklik var
20:20 Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife
20:09 İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var
19:54 Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi
19:42 Ali Babacan, anayasa'nın 66. maddesindeki "Türk" ifadesinden rahatsız oldu: Yeniden ele alınmalı
19:37 Yorumcu Ali Ece'nin, "Sabuna basıp düşsün" dediği futbolcu yine büyük transferle gündem oldu
19:25 Roman Abramovich yeni kulübü için çalışmalara başladı! İstanbul'un 3 takımını gözüne kestirdi
19:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin Santos kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı
19:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim olacak mı?" sorusunu cevapladı: 18 Haziran'la ilgili bazı sıkıntılar var
18:50 Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 21:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement