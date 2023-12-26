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Premier Lig'de 15 yıl aradan sonra ilk siyahi hakem görev yapacak - Son Dakika
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Premier Lig'de 15 yıl aradan sonra ilk siyahi hakem görev yapacak

Bugün Sheffield United ile Luton Town arasındaki maç, Sam Allison'ı Premier Lig'de 15 yıl aradan sonra siyahi hakem olarak göreve getiriyor. Premier Lig tarihindeki ikinci siyahi hakem olma unvanını taşıyan Allison, 2020'de ilk dört kademede göreve başlamış ve 2023-24 sezonunda Championship'e terfi etmiştir. İlk Premier Lig deneyimini 2022'de dördüncü hakem olarak yaşayan Allison, BAMRef tarafından desteklenerek önemli bir adım atmıştır

Premier Lig\'de 15 yıl aradan sonra ilk siyahi hakem görev yapacak
26.12.2023 - 14:52,  Güncelleme: 15:17
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Bugün Sheffield United ile Luton Town arasındaki maçta Sam Allison, Premier Lig'de 15 yıl aradan sonra görev yapacak ilk siyahi hakem olacak.

Ayrıca, Premier Lig tarihindeki ikinci siyahi hakem unvanına sahip olacak; bu unvanı son olarak 2008'de Uriah Rennie kazanmıştı.

Allison, 2020'de İngiliz futbolunun ilk dört kademesinde görev yapan ilk siyahi hakem oldu. 2023-24 sezonunun başında Championship'e terfi etti.

Premier Lig'deki ilk deneyimi, Ekim 2022'de Brighton'ın Chelsea'yi 4-1 yendiği maçta dördüncü hakem olarak görev almasıydı. Şimdi ise bir üst lig maçını yönetme şansını elde etti.

BAMRef, siyah, Asyalı ve karma kökenli hakemleri destekleyen bir kuruluş olarak, "Bu atamayı memnuniyetle karşıladı.

Rebecca Welch'in Premier Lig maçını yöneterek tarihe geçmesinin ardından bu gelişme yaşandı. PGMOL başkanı Webb, Welch ve Allison'ın atamaları hakkında konuşarak, "Rebecca Welch'in ilk Premier Lig hakemi atanışını görmek beni heyecanlandırıyor ve 26 Aralık'ta Sam Allison'ın ilk maçını yönetirken göreceğiz. İkisi de PGMOL'un gelişim grubunun bir parçası. Bu, yetenekli hakemleri hızlı bir şekilde patika üzerine koymak amacıyla birkaç yıldır devam eden elit hakem geliştirme planına bağlı bir girişim." şeklinde açıklama yaptı.

Allison, Swindon Town, Bristol City, Bournemouth ve Exeter City gibi takımlarda futbol oynamış eski bir futbolcudur. 12 yıl önce hakemlik yapmaya başladı ve bir süre boyunca hem maç hakemi hem de itfaiyeci olarak çalıştı, ardından tam zamanlı hakemlik yapmaya karar verdi. 2020'deki terfi sonrasında Sam, EFL'de görev yapan beşinci siyahi hakem oldu; Rennie, Trevor Parkes, Phil Prosser ve Joe Ross'un izinden geliyor. Şu ana kadar EFL'de 100'den fazla maça yönetti.

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Birleşik Krallık, Luton Town, Welch, Spor, Son Dakika

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