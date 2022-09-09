Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti - Son Dakika
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti

09.09.2022 16:01

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan bir taraftarı ziyaret etti. Ilıcalı, İngiliz taraftarla uzun uzadıya sohbet etti.

2022'nin Ocak ayında Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takım taraftarının evine Türk bayrağını astığını görünce harekete geçti.

TARAFTARIN AİLESİYLE OTURUP SOHBET ETTİ

Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyarete giden Ilıcalı, Twitter'da gördüğü görüntülerin kendisini duygulandırdığını ve ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti

"BURADA O KADAR ÇOK İNSAN GÖRÜYORUM Kİ"

Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan ünlü televizyoncu , "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki" dedi.

Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti
Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti
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Acun Ilıcalı, Hull City, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti - Son Dakika


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