İngiltere'de Yeni Futbol Kuralları - Son Dakika
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İngiltere'de Yeni Futbol Kuralları

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İngiltere, kaleci sakatlık molalarını düzenlemek ve maçı hızlandırmak için yeni kurallar getirdi.

İngiltere, kalecilerin taktik amaçlı sakatlık molalarını ortadan kaldırmak için bu sezon yeni bir uygulama deneyecek.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonundan itibaren "maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan" yeni kuralların uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) onay alındığı belirtildi.

Uygulanacak kurallar kapsamında oyun, kaleci sakatlığı nedeniyle durursa, maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az bir dakika boyunca oyun alanının dışında kalmak zorunda olacak.

İstisna olarak, çarpışma, kanama veya ciddi sakatlık durumları bu uygulamanın dışında tutulacak.

Taç atışı veya kale vuruşunu geciktirmeyi önlemek için 5 saniye kuralı

Bu sezon hakemler, oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu gereksiz yere geciktirmesi durumunu önlemek amacıyla beş saniyelik geri sayım başlatacak.

Maçın hakemi, sürenin aşılması durumunda taç atışını rakip takıma verebilecek veya geciktirilen kale vuruşu nedeniyle rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek.

Oyuncu değişikliği sırasında sahadan ayrılan oyuncular için de 10 saniyelik bir süre sınırı olacak. Bu sürenin aşılması halinde yerine girecek oyuncu oyuna hemen dahil olamayacak; oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya girebilecek.

İngiltere Futbol Federasyonu ayrıca, bu kuralların kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'de Yeni Futbol Kuralları - Son Dakika

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