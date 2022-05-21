İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı

21.05.2022 12:39
İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunda "yılın en iyi genç oyuncusu ödülü" üst üste ikinci kez Phil Foden'in oldu.

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunda "yılın en iyi genç oyuncusu ödülü" üst üste ikinci kez Phil Foden'in oldu.

Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu sezon şampiyonluk için son hafta maçına çıkacak Manchester City'nin 21 yaşındaki futbolcusu Foden'in yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği duyuruldu.

İngiliz orta saha futbolcusu, bu sezon Manchester City'de tüm kulvarlarda 44 maçta 14 gol attı. Foden, bu sezon sadece Premier Lig'de ise 27 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

Premier Lig'de son hafta maçları öncesinde 37. hafta sonunda 90 puanı bulunan Manchester City'yi, 89 puanlı Liverpool, 71 puanlı Chelsea, 68 puanlı Tottenham ve 66 puanlı Arsenal izledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Manchester, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa ediyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:33 Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement