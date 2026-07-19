İngiltere, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu

19.07.2026 02:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, 2026 Dünya Kupası 3'üncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenerek tarihindeki ilk 3'üncülüğünü kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük mücadelesinde İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenerek organizasyonu 3'üncü sırada tamamladı.

Miami Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İngiltere 3. dakikada Rice'la öne geçti. 18. dakikada Konsa'nın kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran İngiltere, Saka'nın 37. ve 45+1. dakikalarda bulduğu gollerle ilk devreyi 4-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fransa 4 değişiklikle başladı. 48. dakikada Mbappe'yle ilk golünü atan Fransa, 54. dakikada Barcola'yla farkı 2'ye indirdi. 66. dakikada Mbappe bir kez daha fileleri havalandırırken skor 4-3'e geldi.

Kalan dakikalarda Fransa farkı kapatmak için üst üste ataklar yapsa da 87. dakikada kazanılan penaltı atışında Saka, kendisinin 3'üncü, takımının 5'inci golünü attı.

90+6. dakikada Dembele farkı 1'e indirirken, 90+8. dakikada Bellingham maçın sonucunu ilan etti: 4-6.

İngiltere ilk kez dünya 3'üncüsü oldu

Fransa karşısında 6-4 kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük mücadelesi oynayan İngiltere, bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti.

1990 yılında İtalya'ya 2-1 yenilen İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

1966 yılında kupayı kazanan Ada ülkesi, son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.

Tarihin en gollü 3'üncülük maçı

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

Tarihteki en gollü 3'üncülük karşılaşması, 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi.

Karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti.

Tarihin en golcüsü Mbappe

Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan Messi'yle birlikte zirvede yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappe, İngiltere karşısında kaydettiği 2 golle Arjantinli yıldızı geride bırakarak krallık yarışında lider oldu.

Organizasyonda 10 gole ulaşan yıldız futbolcu, Fransa futbol tarihinde bir turnuvada en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Dünya Kupası tarihinde de attığı 22 golle en fazla gol kaydeden oyuncu oldu.

Arjantin'in İspanya ile oynayacağı final mücadelesinde Messi gol atamazsa, Mbappe turnuvayı, tarihin en golcü oyuncusu olarak tamamlayacak.

Didier Deschamps mağlubiyetle tamamladı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımın başındaki son maçında İngiltere karşısında 6-4'lük yenilgi yaşadı.

2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Fransız çalıştırıcı, 14 yıl çalıştırdığı milli takımda 1 Dünya Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa, Deschamps döneminde 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynarken, 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. olarak tamamladı.

Thomas Tuchel yuhalandı

Karşılaşma öncesinde esame listeleri okunurken İngiliz taraftarlar, futbolcuların isimleri sayıldığı esnada tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

Kadronun sayılmasının ardından İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in ismi anons edilince İngiliz futbolseverler, Alman teknik adamı yuhaladı.

Arjantin'e yarı finalde elenen İngiltere'de teknik direktör Tuchel, istifa etmesi yönündeki eleştirileri yanıtsız bırakmıştı.

N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda süre alamadı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamladı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante'ye grup maçlarının yanı sıra eleme turlarında da şans vermedi. Fransa'nın kadrosundaki en tecrübeli isim olan Kante, oynanan 8 karşılaşmayı da yedek kulübesinden takip etti.

Fransa 1968'den bu yana ilk kez ilk devrede 4 gol yedi

İngiltere karşısında ilk yarıyı 4-0 geride tamamlayan Fransa, 58 yıl sonra oynadığı bir maçta ilk devrede kalesinde 4 gol gördü.

1968 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Yugoslavya'yla karşı karşıya gelen Fransa ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 24 Nisan 1968'de oynanan ikinci maçın ilk yarısını Yugoslavya 4-1 önde tamamlarken maçı da 5-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Olaylar, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?
Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı
Ardahan Valiliği’ne Ömer Hilmi Yamlı atandı Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum

02:10
6-4’lük inanılmaz bir maç Dünya Kupası’nın üçüncüsü belli oldu
6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu
22:55
İran balistik füzelerinin Ürdün’deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
21:24
Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada
Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada
20:27
Türkiye’ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla’daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu
19:59
New York’taki fırtına, İspanya ve Arjantin’in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi
New York'taki fırtına, İspanya ve Arjantin'in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi
19:05
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 03:03:18. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.