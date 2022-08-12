Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.

Kaynak: AA

England, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek - Son Dakika

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