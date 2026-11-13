İngiltere Hırvatistan'ı 2-1 yendi, Kane 126. milli maçıyla rekor kırdı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere, Wembley Stadı'nda ağırladığı Hırvatistan karşısında 7-0 kazandığı ilk maça göre tutuk bir başlangıç yaptı. Kendi yarı alanına çekilen ev sahibi ekip, rakip ceza alanında topla ilk kez 18. dakikada buluşurken, kilidi 24. dakikada kaptan Harry Kane'in ince pasıyla açtı.

Kane'in savunmanın arkasına aşırttığı topla ceza alanının sağ tarafında buluşan Jude Bellingham, bekletmeden içeriye çıkardı. Gvardiol'un uzaklaştıramadığı topu Morgan Rogers ağlarla buluşturdu: 1-0.

59. dakikada Slaven Bilic'in öğrencileri beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanında Jarell Quansah'ın kaleci Jordan Pickford'a göndermek istediği kafa vuruşu zayıf kalınca araya giren Petar Sucic topu filelerle buluşturdu: 1-1.

Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı gecikmedi. 63. dakika Quansah'ın ceza alanında yerde kalmasının ardından oyunu devam ettiren Danimarkalı hakem Morten Krogh, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada topun başına geçen Kane, takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde skoru koruyan ve Uluslar Ligi'nde 4. galibiyetini alan İngiltere, 12 puanla grubunda ikinci sırada yer aldı. 4. mağlubiyetini yaşayan konuk takım ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kane, kaleci Shilton'ın rekorunu kırdı

Kaptan Harry Kane, Hırvatistan karşısında 126. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru kırdı.

Geçen ay Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki Harry Kane için karşılaşma öncesinde bir tören düzenlendi.

Prens William, üzerinde 126 yazan bir formayı Kane'e takdim etti.

Hırvatistan kaptanı ve eski Ballon d'Or sahibi Luka Modric ise ülkesinin federasyonu tarafından hazırlanan, Hırvatistan'a getirilen ilk futbol topunun özel olarak üretilmiş bir replikasını Kane'e verdi.

Kane, Hırvatistan karşısında milli formayla attığı gol sayısını 92'ye çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.