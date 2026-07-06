İngiltere, Meksika'yı 3-2 geçerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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İngiltere, Meksika'yı 3-2 geçerek çeyrek finale yükseldi

06.07.2026 07:00
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek Norveç ile çeyrek finalde buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yla Mexico City'de karşı karşıya gelen İngiltere, ev sahibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

İngiltere çeyrek finalde Brezilya'yı eleyen Norveç'le karşı karşıya gelecek, mücadele 11 Temmuz'da Miami'de oynanacak.

İngiltere, 40 yıl sonra geldiği Meksika'dan bu sefer mutlu ayrıldı.

Azteca Stadı'ndaki son maçını 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e karşı oynayan İngilizler tarihe geçen bir maçın ardından Dünya Kupası'ndan elenmişti.

İngilizler, 1986'da oynanan maçta Diego Armando Maradona'nın hem elle attığı hem de birçok İngiliz oyuncuyu çalımlayarak kaydettiği gollerle elenmişti.

Kane en golcüler listesine girdi

İngiltere'nin golcü oyuncusu Harry Kane, Dünya Kupası'nda attığı gollerle turnuvanın en golcü oyuncuları listesine adını yazdırdı.

Meksika'ya attığı golle 2026 Dünya Kupası'ndaki 5. golüne imza atan İngiliz oyuncu; Hırvatistan (2), Panama, Demokratik Kongo'nun ardından Meksika'yı da boş geçmedi.

Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 14'e yükselterek Alman futbolcu Gerd Müller'le aynı sırayı paylaşırken en golcü 6 oyuncudan biri oldu.

Kane ayrıca bu sezon kulüp ve milli takım kariyerindeki 73. golünü attı.

Meksika bu sefer finallere kalamadı

Dünya Kupası'na üçüncü kez ev sahipliği yapan Meksika, daha önce ev sahibi olduğu dönemlerde finallere kalma geleneğini 2026'da sürdüremedi.

Dünya Kupası'ndaki en başarılı dönemlerini ev sahibi olduğu yıllarda yaşayan Meksikalılar, 1970 ve 1986'da kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İngiltere'ye elenerek son 16 turunda Dünya Kupası'na veda eden Meksika, ilk kez ev sahibi olduğu bir turnuvada finallere adını yazdıramadı.

Azteca'da yıllar sonra bileği büküldü

Tarihi Azteca Stadı'nı Dünya Kupası turnuvalarında kaleye çeviren Meksika Milli Takımı, bu statta oynadığı Dünya Kupası maçlarındaki ilk yenilgisini İngilizler karşısında aldı.

Daha önce Azteca Stadı'nda oynadığı Dünya Kupası maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Meksika, bu akşamla birlikte ilk kez yenildi.

Meksika, Azteca Stadyumu'nda oynadığı 90 resmi maçın 70'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı ve toplam üç kez kaybetti. Meksika Milli Takımı, Azteca'daki son yenilgisini 6 Eylül 2013 tarihinde Honduras'a 2-1 yenilerek almıştı.

Meksika 5. maçında gol yedi

Dünya Kupası'nın İspanya'yla birlikte gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika, İngiltere karşısında kalesini koruyamadı.

A Grubu'nda oynadığı 3 maçın yanı sıra son 32 turunda Ekvador karşısında da gol yemeden galip gelen Meksika'nın filelerini havalandıran ilk isim Jude Bellingham oldu.

Quinones, Mexico City'de yine attı

Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quinones, Mexico City Stadı'nda gollerine devam etti.

Meksika'nın şu ana kadar oynadığı beş maçın dördünde gol sevinci yaşayan Quinones, attığı 4 golü de Mexico City Stadı'nda kaydetti.

Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quinones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başarırken, son 32 turunda Ekvador'u da boş geçmedi.

Quinones'in 5 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan ve Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golü Luis Romo attı.

Dünya Kupası, Meksika'da sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden olan Meksika, başkent Mexico City'de İngiltere'yle oynanan karşılaşmayla organizasyonun kendisine düşen kısmını tamamladı.

Mexico City'nin yanı sıra Guadalajara ve Monterrey'in de ev sahipliğinde Meksika'da toplam 13 karşılaşma oynandı.

Toplam 10 grup maçına ev sahipliği yapan Meksika, 3 kez de eleme etapları için futbolseverlere kapılarını açtı.

Kaynak: AA

İngiltere, Norveç, Sonora, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere, Meksika'yı 3-2 geçerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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