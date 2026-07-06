İngiltere, Meksika'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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İngiltere, Meksika'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

06.07.2026 10:14
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İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline adını yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Meksika'yı 3-2 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ev sahiplerinden Meksika ile İngiltere karşı karşıya geldi. Azteca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çaldı. İngiltere; 36 ve 38'inci dakikalarda Bellingham'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Meksika bu gole 42'nci dakikada Quinones'in golüyle cevap verdi ve devre İngiltere'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Qunsah'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İngiltere, 60'ıncı dakikada Kane'in penaltısıyla skoru 3-1'e getirdi. Meksika, bu gole 69'uncu dakikada Raul Jimenez'in penaltısıyla cevap verdi: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere, çeyrek finale yükseldi. İngilizler, çeyrek finalde 12 Temmuz Pazar günü Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İngiltere, Meksika'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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