İngiltere'nin Hedefi Çeyrek Final - Son Dakika
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İngiltere'nin Hedefi Çeyrek Final

11.07.2026 04:11
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Tuchel, takımın motivasyonunu vurgulayarak çeyrek finalde Norveç'i yenmeyi hedeflediklerini belirtti.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, hala başarıya aç bir takım olduklarını ve uğruna oynayacakları hedefleri bulunduğunu söyledi.

Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik adam, tam kadro çalıştıklarını ve bunun kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, "Hala açız, hala hayallerimiz ve uğruna oynayacağımız büyük bir hedefimiz var. Bir sonraki adım çeyrek finali kazanmak. İleriye bakmak önemli, bu maçı geride bıraktık. Olumlu şeyleri ve kendimize olan inancımızı yanımıza alıyoruz ama önemli olan her şey önümüzde, yani yarınki maçta." diye konuştu.

Tuchel, kaptan Harry Kane ile ilgili bir soru üzerine, "Aslında onun hakkında her maç konuşuyoruz çünkü bizim için maçları çözen kişi o. Dolayısıyla onu tanımlayacak kelimelerim, farklı yollarım tükeniyor. O bizim liderimiz, kaptanımız ve örnek davranışlarıyla liderlik ediyor. Kariyerinin en zirve noktasında, bu da bize çok yardımcı oluyor. Bir takım oyuncusu zihniyetine sahip, örnek olarak liderlik etmeye ve dediğim gibi herkesi motive etmeye her zaman hazır." ifadelerini kullandı.

Kane: "Buraya iyi bir galibiyetin ardından geliyoruz"

Milli takım kaptanı Harry Kane ise Norveç karşısında kesinlikle en iyi seviyelerinde olmaları gerektiğini belirterek, "Zor bir maç olacak; son yıllarda ne kadar tehlikeli olabileceklerini kanıtlamış, gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağız. Açıkçası kendileri de harika bir Dünya Kupası geçiriyorlar." dedi.

Son 16 turunda Meksika karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyete atıfta bulunan Kane, şunları söyledi:

"Evet, gerçekten iyi bir galibiyetin ardından geliyoruz buraya ama hala geliştirilmesi gereken yönlerimiz var. Bence bunu göstermenin zamanı geldi; dünya sahnesinde, büyük bir çeyrek final maçında nasıl bir takım olabileceğimizi göstermek istiyoruz. ve evet, yarınki odak noktamız bu olacak."

Deneyimli futbolcu altın ayakkabı yarışıyla ilgili soruya, "Evet bu açıdan inanılmaz bir Dünya Kupası oluyor. Tüm üst düzey santrforların, en golcü isimlerin goller atması, maçların gidişatını etkilemesi... Büyük turnuvalarda durum her zaman böyle olmaz. Bu yüzden taraftarların ve medyanın bunu izlemekten keyif aldığını düşünüyorum. Kendi açımdan bakarsam, bunun harika bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Bu beni en iyi seviyemde, mümkün olduğunca en üst düzeyde olmaya itiyor. Elbette asıl amacım İngiltere ile Dünya Kupası'nı kazanmak, altın ayakkabıyı almak değil. Ancak bir golcü olduğumu, 9 numara olduğumu da biliyorum; yani gol atarsam bu durum takıma kesinlikle yardımcı olacaktır." yanıtını verdi.

İngiliz futbolcu, "Haaland mı daha iyi Harry Kane mi" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bunu benim cevaplamam imkansız. Bence her şeyden önce tamamen farklı oyuncularız. Her ikimizin de üst düzey santrforlar olduğunu bilsem de dürüst olmak gerekirse neredeyse iki farklı pozisyonda oynuyoruz. Haaland inanılmaz bir performans sergiliyor, gol rekorları ortada. Fiziksel olarak bir makine, bir canavar gibi. Son vuruşları en üst düzeyde ve tabii ki gol rekorları da kendi adına konuşuyor. Kendimi ise farklı bir oyuncu olarak görüyorum; aynı golleri atsam da belki topa biraz daha fazla dokunmayı, oyunun içinde biraz daha fazla yer almayı seviyorum ama aynı zamanda tam bir 9 numara gibi de oynayabiliyorum. Bir oyuncu olarak ona büyük saygı duyuyorum. Tabii ki yarın sakin bir gün geçirmesini umuyorum."

İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İngiltere'nin Hedefi Çeyrek Final - Son Dakika

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