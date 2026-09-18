İngiltere'nin Uluslar Ligi kadrosunda Palmer ve Alexander-Arnold geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'nin Uluslar Ligi kadrosunda Palmer ve Alexander-Arnold geri döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları kadrosu açıklandı; teknik direktör Thomas Tuchel, Dünya Kupası kadrosunda düşünmediği Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold'ı yeniden davet etti. Dünya Kupası kadrosundan Noni Madueke, Reece James, Ollie Watkins ve Djed Spence ise bu kez çağırılmadı.

İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda düşünmediği Chelsea'den Cole Palmer ve Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold'ı yeniden milli takıma davet etti.

Dünya Kupası kadrosunda yer alan futbolculardan Noni Madueke, Reece James, Ollie Watkins ve Djed Spence ise Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmadı.

A Ligi 3. Grup'taki ilk maçında 26 Eylül'de son Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı Wembley Stadı'nda ağırlayacak İngiltere, 29 Eylül'de Çekya, 3 Ekim'de Hırvatistan ve 6 Ekim'de yine Çekya maçlarıyla milli arayı tamamlayacak.

İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)

Forvet: Harry Kane (Bayern Munich), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).

Kaynak: AA
Thomas TuchelUluslar LigiİngiltereSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:29:09. #.0.2#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Uluslar Ligi kadrosunda Palmer ve Alexander-Arnold geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement