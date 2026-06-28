İngiltere, Panama'yı 2-0 Geçti ve Lider Oldu - Son Dakika
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İngiltere, Panama'yı 2-0 Geçti ve Lider Oldu

İngiltere, Panama\'yı 2-0 Geçti ve Lider Oldu
28.06.2026 02:38
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İngiltere, Panama'yı 2-0 yenerek 7 puanla grubu lider tamamladı. Kane, tarih yazdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup etti ve 7 puanla lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında Panama ile İngiltere, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşı karşıya geldi. Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim'in yönettiği mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı. İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Jude Bellingham ve 67. dakikada Harry Kane attı. Bu sonuçla Thomas Tuchel'in öğrencileri 7 puanla lider olarak gruptan çıktı.

Öte yandan Harry Kane, attığı golle Dünya Kupası'nda 11 gole ulaşarak, 10 golü bulanan Gary Lineker'i geride bırakarak İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Grubun diğer maçında ise Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek 6 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Gana ise 4 puanla 3. sırada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İngiltere, Panama'yı 2-0 Geçti ve Lider Oldu - Son Dakika

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