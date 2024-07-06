İngiltere, Penaltı Atışlarıyla Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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İngiltere, Penaltı Atışlarıyla Yarı Finale Yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İngiltere ile İsviçre arasında oynanan maç, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere sonuçlandı. Penaltı atışları sonucunda İngiltere rakibini 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

06.07.2024 21:59
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Stat: Düsseldorf Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa (Dk. 78 Palmer), Trippier (Dk. 78 Eze), Mainoo (Dk. 78 Shaw), Rice, Saka, Bellingham, Foden (Dk. 115 Alexander-Arnold), Kane (Dk. 109 Toney)

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder (Dk. 63 Zuber), Freuler (Dk. 118 Sierro), Xhaka, Aebischer (Dk. 118 Amdouni), Ndoye (Dk. 98 Zakaria), Vargas (Dk. 63 Widmer), Embolo (Dk. 109 Shaqiri)

Goller: Dk. 75 Embolo (İsviçre), Dk. 80 Saka (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 32 Schar, Dk. 85 Widmer (İsviçre), Dk. 67 Kane (İngiltere)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere, yarı finale yükseldi.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı çeyrek final karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

75. dakikada İsviçre öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ndoye'un yerden içeri çevirdiği topta savunmadan seken meşin yuvarlak, arka direkte Embolo'nun önünde kaldı. Embolo, topu boş kaleye gönderdi: 0-1

80. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Sağda topla buluşan Saka'nın topu soluna çektikten sonra uzak direğe etkili şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca kazananı seri penaltı atışları belirledi.

İngiltere'de atışları kullanan Palmer, Bellingham, Saka, Toney ve Alexander-Arnold gole çevirdi.

İsviçre'de ise ilk olarak topun başına geçen Akanji'nin vuruşunda kaleci Pickford meşin yuvarlağı çeldi. Sonraki atışlarda Schar, Shaqiri ve Amdouni fileleri havalandırsa da bu tur için yeterli olmadı.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA

İsviçre, Spor, Güncel, Son Dakika

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